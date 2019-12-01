Condena Fabiola Alanís doble homicidio de mujeres en Lázaro Cárdenas y llama a reforzar acciones contra la violencia feminicida

Morelia, Michoacán, a 24 de marzo de 2026.– La diputada Fabiola Alanís lamentó profundamente el asesinato de dos mujeres ocurrido en el municipio de Lázaro Cárdenas, al señalar que este hecho refleja la persistencia de una cultura de violencia extrema contra las mujeres que debe ser erradicada de manera urgente.



“Lamento profundamente este doble asesinato, principalmente porque fue perpetrado en contra de dos mujeres y, por lo que se sabe hasta ahora, resulta de una cultura de violencia extrema hacia las mujeres”, expresó.



La legisladora subrayó que las mujeres tienen derecho a vivir seguras en cualquier entorno, y exigió justicia para las víctimas. “María del Rosario y Tatiana, víctimas mortales de este crimen, y todas las mujeres, merecen que haya justicia y que ningún feminicidio quede impune”, enfatizó.



Ante este hecho, Fabiola Alanís hizo un llamado a todas las autoridades a redoblar esfuerzos para prevenir, atender y sancionar la violencia feminicida en Michoacán, así como a fortalecer los mecanismos institucionales que garanticen la protección de los derechos de las mujeres.



“Desde el Congreso del Estado estamos trabajando para avanzar en la construcción de un marco legal que proteja de manera efectiva a las mujeres y garantice su derecho a una vida libre de violencia”, afirmó.



En ese contexto, destacó la relevancia de la iniciativa presentada este mismo día por la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, para reformar el artículo 73 constitucional, con el objetivo de facultar al Congreso de la Unión a intervenir de manera más contundente en la prevención, investigación, sanción y reparación del daño en casos de feminicidio.



Dicha propuesta busca establecer un marco jurídico nacional que obligue a todas las autoridades a investigar toda muerte violenta de una mujer bajo el protocolo de feminicidio desde el primer momento, lo que representa un avance sustancial en la lucha contra la impunidad.



Fabiola Alanís reiteró que la transformación del país solo será posible si se garantiza la vida, la seguridad y los derechos de las mujeres, por lo que refrendó su compromiso de seguir impulsando acciones legislativas y políticas públicas que enfrenten de raíz la violencia de género.