Condena Fabiola Alanís comentarios misóginos en contra de la diputada Giuliana Bugarini

Morelia, Michoacán, 24 de agosto del 2025.-Condeno rotundamente los comentarios misóginos en contra de nuestra compañera diputada, la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Giuliana Bugarini Torres.

Hago un llamado a que superemos de manera colectiva el conjunto de visiones estereotipadas sobre las mujeres michoacanas, que sólo vulneran nuestros derechos al intentar la regulación de nosotras en todos los ámbitos por el simple hecho de ser mujeres, y que van desde nuestra manera de vestir hasta los espacios que por derecho ocupamos.

Lamento profundamente que, a través de las redes sociales, se manifieste una veta machista, misógina y discriminatoria que todavía prevalece en algunos sectores de nuestra sociedad michoacana, y que normaliza la violencia en contra de las mujeres al vulnerar su dignidad por medio de estereotipos sobre la forma de vestirse o aparecer en la vida pública.

El derecho de las mujeres, las adolescentes y las niñas a una vida libre de violencia reconocido en nuestro país y en nuestro estado consiste en que todas, sin excepción, tengamos las condiciones para lograr un desarrollo integral, así como el pleno acceso a los medios para la participación en todas las esferas de la vida en una situación de igualdad y sin discriminación.

Por eso, la emisión de juicios de valor que buscan la denigración, la discriminación y la marginación de una mujer, adolescente o niña por su forma de vestir, se traducen en una manifestación de la violencia de género que debemos de erradicar con la participación de todas y todos, desde las instituciones hasta en nuestras familias.

Si bien hemos avanzado en el reconocimiento de nuestros derechos como mujeres en Michoacán, aún tenemos diversos desafíos por superar, principalmente, el entendimiento colectivo de que las mujeres no somos objetos ni propiedad de nadie, sino todo lo contrario, somos mujeres libres y sujetas de derecho.

Desde el Congreso del Estado nos comprometemos a seguir impulsado la agenda de derechos de las mujeres y a contribuir al fortalecimiento de las estrategias de fomento del cambio cultural hacia una sociedad más incluyente y garante de derechos para todas y de todos.