Concreta Dayana Pérez Mendoza en Cananea, Sonora alianza histórica en beneficio de artesanos del cobre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 13:47:55

Cananea, Sonora, a 19 de marzo 2026.- En un hecho que representa un avance significativo para el desarrollo económico y artesanal del municipio, la presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, concretó la firma de un convenio de hermanamiento con Cananea, una de las regiones mineras más importantes del país.

Este acuerdo abre nuevas oportunidades para las y los artesanos de Santa Clara del Cobre, al generar condiciones que permitirán avanzar en el acceso a materia prima a costos más accesibles, fortaleciendo así una de las principales actividades productivas y culturales del municipio.

La firma de este hermanamiento es resultado de la gestión y el diálogo impulsado por Dayana Pérez Mendoza, quien ha enfocado su trabajo en construir alianzas que generen beneficios reales para las familias, conectando la riqueza minera con la tradición artesanal que distingue a Salvador Escalante.

El convenio establece mecanismos de colaboración en capacitación, intercambio cultural, promoción turística y desarrollo económico, consolidando una relación entre dos municipios que comparten identidad a través del cobre: desde su extracción hasta su transformación artesanal.

Durante este encuentro, se contó con la anfitrionía de la presidenta municipal de Cananea, Esmeralda González Tapia; la participación de Irma Potes González, directora de Desarrollo Comunitario de Grupo México; Karen Flores, representante de la Cámara Minera de México; Héctor Ortiz, presidente de la Asociación de Mineros; la senadora Lorenia Valles; y Leonardo Taylor Padilla, director de Minería del estado de Sonora.

Con esta acción, el Gobierno Municipal de Salvador Escalante, encabezado por Dayana Pérez Mendoza, reafirma su compromiso de seguir impulsando estrategias que fortalezcan la economía local, respalden a las y los artesanos y generen nuevas oportunidades de desarrollo para el municipio.