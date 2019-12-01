Concluyen obras en El Cerrito: Eric Gudiño 

Autor: Fernando Trejo / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 21:37:52

Querétaro, Querétaro, a 6 de julio de 2026.- Vecinos de la avenida Corregidora Norte aún tienen incertidumbre de cuándo concluirán al 100 por ciento las obras que se realizan en la zona de El Cerrito, donde se realizó la reingeniería de un puente vehicular para darle mayor espacio al Tren México Querétaro.

Ante esta situación, el secretario de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, informó que las obras del tren México-Querétaro, en la zona de El Cerrito en la ciudad capital, están prácticamente terminadas.

“Me han informado que prácticamente ya concluyeron con la obra y ya está abierto Corregidora”, dijo.

Por su parte, un trabajador del proyecto ferroviario, de quien omitiremos su nombre por cuestiones de confidencialidad, detalló que en la etapa final se retrasaron los trabajos de asfaltado debido a las lluvias, y en un tramo se levantó el chapopote que recubre la obra civil.

Explicó que ante esta situación, la maquinaria con la que se trabaja el asfaltado requiere que este se vierta en seco, y las constantes lluvias en la ciudad retrasaron un par de días la conclusión total de los trabajos.

De igual manera, mencionó que los encharcamientos en la zona fueron debido al arrastre de material, ya que a pesar de hacer limpieza constante, quedan residuos de arena, tierra, cemento, grava entre otros insumos para la construcción.