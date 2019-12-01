Concluye remoción de derrumbe en municipio de San Joaquín, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 07:42:16

San Joaquín, Querétaro, 27 de octubre del 2025.- Luego de las labores intensas, que implementó Gobierno del Estado de Querétaro, a través del personal y maquinaria a cargo de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), se informa que han concluido las labores de remoción de los tres derrumbes ubicados en el camino El Apartadero - Álamos, ubicado en el municipio de San Joaquín, Querétaro.

Dichos trabajos tuvieron una duración de 10 días, debido a la ubicación y complejidad de la zona. Se estima que se retiraron alrededor de 20 mil metros cúbicos de material pétreo, a través de maquinaria pesada y camiones de volteo.

Con estas acciones se da respuesta y se beneficia a más de mil 500 habitantes de nueve comunidades que gravitan en la zona.