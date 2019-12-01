Concluye la Comisión de Presupuesto del Congreso del Estado de Querétaro la aprobación del paquete fiscal estatal 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 15:37:06
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 11 de diciembre de 2025.- La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adriana Meza Argaluza, informó que la Comisión de Presupuesto del Congreso del Estado concluyó sus trabajos con la aprobación del paquete fiscal estatal 2026 y las leyes de ingresos de los 18 municipios. El límite para aprobar estos documentos es el 15 de diciembre, por lo que los tiempos legislativos se encuentran ajustados.

En este contexto, la legisladora expresó su preocupación por la solicitud de endeudamiento presentada por el municipio de San Juan del Río por más de 180 millones de pesos, al considerar que no es el momento adecuado para contraer obligaciones financieras.

“Aunque cumple con todos los elementos jurídicos, considero que no es el momento para que se endeude, además de que no se han dado a conocer cuáles son las obras que se pretenden realizar”.

Explicó que en la sesión de la comisión solicitó que el municipio detalle las obras que se financiarían con el crédito, ya que hasta ahora solo se ha mencionado que sería para infraestructura, sin especificar proyectos. El tema será discutido nuevamente en el pleno cuando lo determine la mesa directiva.

Reiteró que el PRI respaldará el paquete económico estatal, al considerar que es necesario dotar de recursos tanto al gobierno como a los municipios para que puedan ejercer sus funciones. “No puedes darles el dinero y que no lo gasten; la contabilidad gubernamental está para que se ejerzan los recursos de forma adecuada y después poderlos revisar”.

Respecto a las críticas de legisladores de Morena, quienes han señalado falta de inclusión en el dictamen, la diputada aseguró que ha habido apertura y diálogo dentro de la comisión. “Yo puedo hablar por lo que me corresponde: sí ha habido trabajo y pláticas para hacer sugerencias”

Subrayó que será en el Pleno donde se definan los incrementos de recursos a los municipios y se continúe con el debate sobre las solicitudes de endeudamiento.

