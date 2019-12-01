Concluye el programa Procuraduría Móvil 2025 del DIF Estatal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 13:20:51

Querétaro, Querétaro, 11 de diciembre del 2025.- Con el objetivo de brindar herramientas positivas para los jóvenes e incentivar una cultura de paz social, el procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Manuel Hernández Rodríguez, encabezó el cierre del programa “Procuraduría Móvil 2025”.

Mismo que se realizó en la Escuela Secundaria Técnica No. 6 “Juan Antonio de Urrutia y Arana” ubicada en la zona industrial Benito Juárez del municipio de Querétaro.

Hernández Rodríguez comentó que esta jornada benefició a cerca de 800 infantes y 60 padres de familia con acciones que consistieron en pláticas, talleres, obras de teatro, cuenta cuentos, buzón de los secretos, consultas psicológicas para estudiantes y módulos de atención para padres y profesores.

Lo que representó un gran esfuerzo para prevenir el acoso escolar, la salud mental, adicciones y la falta de comunicación familiar.