Con una inversión de más de 531 mdp, la Beca Gertrudis Bocanegra apoya a las y los universitarios michoacanos

Morelia, Michoacán, 12 de julio de 2026.- Michoacán se consolida como el primer estado del país en contar con becas de transporte para estudiantes de educación superior pública. Este apoyo, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y respaldado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, fortalece la permanencia de más de 55 mil jóvenes en las aulas.



La directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda, señaló que esta estrategia representa un paso histórico para garantizar el derecho a la educación, al disminuir las barreras económicas que enfrentan las y los universitarios para trasladarse diariamente a sus instituciones educativas y favorecer la continuidad de sus estudios.



La titular del Iemsysem subrayó que este nuevo respaldo se suma a la Beca Gertrudis Bocanegra, que actualmente beneficia a 55 mil 924 estudiantes de educación superior en la entidad, mediante una inversión superior a los 531 millones de pesos, lo que consolida a Michoacán como referente nacional en políticas de apoyo a las y los universitarios.



Asimismo, recordó que durante junio se realizó la dispersión del pago correspondiente al último bimestre del ciclo escolar 2025-2026 para más de 50 mil personas beneficiarias, y expresó su confianza en que, al inicio del próximo ciclo escolar, se publique una nueva convocatoria para ampliar el alcance de este programa.



Finalmente, la funcionaria afirmó que, con el impulso conjunto de los gobiernos federal y estatal, Michoacán fortalece una estrategia integral para ampliar las oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior, reducir el abandono escolar y respaldar la economía de miles de familias, al reconocer que invertir en las juventudes es apostar por el desarrollo del estado.