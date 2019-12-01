Con un llamado a levantarse surge AMA Michoacán

Morelia, Michoacán, a 1 de febrero de 2026.- Con un llamado a la acción, se presentó en Morelia AMA Michoacán, un levantamiento que surge desde la sociedad civil organizada para generar mejores condiciones de vida.

Alfonso Martínez Alcázar, uno de los cinco oradores presentes, ante más de 15 mil personas, precisó que se trata de un levantamiento ciudadano, un levantamiento de conciencias, de ideas y de voz para sacar adelante a Michoacán.

En ello coincidieron la activista, Verónica Villaseñor Ferreyra, quien ha librado una larga lucha en demanda de justicia; el empresario y migrante, José Arturo Barragán, quien se vio obligado a abandonar su tierra en aras de lograr una mejor vida; la joven estudiante, Sofía García Chávez, reconocida por la NASA, por su aportación científica; y el lider transportista, Abelardo Lozano Contreras, quien destaca el potencial de Michoacán y de manera especial su puerto en Lázaro Cárdenas, y sin embargo los beneficios son limitados.

Cada uno con su estilo, cada uno con sus palabras, compartieron sus experiencias, tropiezos y frustraciones pero también resultados positivos producto del esfuerzo y tenacidad.

El común denominador de sus participaciones es que Michoacán tiene todo para salir adelante, pero se requiere levantarse. Levantar la voz, escuchar, proponer y solucionar, tal y como quedó demostrado en este evento que reunió con entusiasmo a personas de prácticamente todo el estado.

En medio de porras y gritos de aliento de las y los miles de asistentes, Alfonso Martínez destacó que AMA Michoacán es una invitación a todas y todos los que se esfuerzan y trabajan de forma honesta, a dejar de estar de rodillas y levantarse para hacer juntos un mejor estado.

Mencionó que actualmente no hay condiciones suficientes para que la gente buena pueda desarrollarse. Ejemplo de ello es la inseguridad que priva en prácticamente cualquier carretera del estado, convirtiéndolas en pasos peligrosos para automovilistas y a las ciudades y pueblos, en zonas fantasma pues no hay quienes quieran transitarlas.

Alfonso Martínez, agregó que esta falta de condiciones, es la que obliga a miles de michoacanos y michoacanos a salir del país, y trabajar lejos de sus familias, cuando aquí deberían haber las oportunidades para salir adelante.

En este intercambio de ideas, Alfonso Martínez, lamentó que en nuestro país se tenga un sistema de salud rebasado, un sistema de salud que no brinda la atención mínima para la ciudadanía, provocando que deban acudir a instituciones privadas y pagar por un servicio que el Estado debe proveer.

Así, Alfonso Martínez reiteró el llamado a sumarse a este levantamiento para impulsar juntos el desarrollo de un estado tan bello, "aquí están los que aman Michoacán, los que aman México".