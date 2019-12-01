Con trabajo integral, Ooapas repara fuga sobre Avenida Acueducto

Morelia, Michoacán, 16 de julio de 2026.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) realizó la reparación de una fuga de agua potable en una línea de 2 pulgadas, ubicada sobre la avenida Acueducto, frente a una agencia de automóviles, con el objetivo de evitar el desperdicio del recurso y garantizar la continuidad del servicio.

Como parte de una atención integral, una vez concluidos los trabajos hidráulicos, personal del área de bacheo intervino la zona para rehabilitar la superficie afectada, permitiendo que la circulación vehicular regresara a la normalidad en el menor tiempo posible.

Esta forma de trabajo coordinado refleja el compromiso del Ooapas de atender no solo las incidencias en la infraestructura hidráulica, sino también de reducir las afectaciones a la movilidad y brindar soluciones completas en beneficio de la ciudadanía.

Estas acciones responden a la instrucción del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, de brindar atención prioritaria a los reportes y denuncias ciudadanas, por lo que el Gobierno de Morelia, a través del Ooapas, mantiene una respuesta oportuna y coordinada para resolver las incidencias que afectan los servicios públicos.