Con trabajo, cercanía y resultados, seguimos construyendo desarrollo en Los Reyes: Humberto Jiménez

Los Reyes, Michoacán, a 6 de agosto de 2025.- Con pasos firmes y compromiso permanente, el Gobierno Municipal de Los Reyes, que encabeza el presidente Humberto Jiménez Solís, continúa cumpliendo su palabra con acciones concretas que impactan directamente en la vida diaria de las y los ciudadanos.

Uno de los compromisos prioritarios ha sido mejorar los servicios públicos que fortalecen la seguridad, la movilidad y el bienestar de las familias. A través del equipo de Servicios Públicos, se han realizado labores de mantenimiento y reparación de luminarias en distintos puntos de la cabecera municipal, incluyendo zonas clave como el mercado y el rastro municipal. Estas acciones permiten contar con espacios mejor iluminados, más seguros y funcionales para la convivencia y la actividad económica local.

“Hoy estamos iluminando Los Reyes con hechos, con trabajo honesto y con un gobierno que da resultados. Cuando se trabaja en equipo, la luz llega a cada rincón”, expresó el alcalde Humberto Jiménez, al destacar que las soluciones no se improvisan, se construyen con compromiso, cercanía y planificación.

De igual manera, se continúa atendiendo una demanda sentida de la ciudadanía: el mejoramiento de calles y caminos. En la colonia Nueva Eréndira, la calle Leo ya cuenta con labores de emparejado y rehabilitación que permitirán un tránsito más seguro y accesible, generando mayor tranquilidad para quienes caminan o circulan por la zona.

“Mejorar nuestras calles también es cuidar de nuestra gente”, puntualizó el presidente municipal, al refrendar que su administración seguirá enfocada en atender lo que realmente importa a la población: servicios dignos, obras útiles y una ciudad ordenada.

Estas acciones forman parte del trabajo que será presentado el próximo 15 de agosto, durante el Primer Informe de Gobierno, donde se darán a conocer los logros más relevantes de este primer año de gestión, reafirmando que en Los Reyes se gobierna con corazón, cercanía y resultados.