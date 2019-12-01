Con tarifa 2025, Ooapas da inicio al programa Pago Anticipado 2026 

Con tarifa 2025, Ooapas da inicio al programa Pago Anticipado 2026 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 17:06:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 2 de diciembre de 2025.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) informa a las y los usuarios que este primero de diciembre dio inicio la campaña de Pago Anticipado 2026, una alternativa que permite asegurar el pago del servicio de agua potable durante todo el próximo año, con la tarifa vigente de 2025.

En diciembre de 2024, más de 16 mil cuentas se regularizaron a través de esta modalidad, convirtiéndose en una de las campañas más efectivas del Organismo. Para este 2025, Ooapas espera superar esa cifra, impulsando la participación de más familias, comercios y usuarios que desean mantener sus servicios al corriente.

La campaña estará disponible del 1° al 31 de diciembre, y contará con la opción de realizar el pago a meses sin intereses con tarjetas participantes, brindando a la ciudadanía una herramienta accesible para planificar sus gastos del próximo año.

El Organismo invita a la población a acudir a los módulos de pago, sucursales y plataformas digitales oficiales, y aprovechar esta oportunidad para garantizar su servicio de agua potable durante 2026, con tarifas preferenciales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Inhabilitan siete tomas clandestinas en Michoacán como parte de mega operativo federal
De la inteligencia federal al campo de batalla michoacano: Carlos Mancera y Antonio Vargas, expertos en secuestro, contrainteligencia y control policial asumen cargos en la SSP
Normalistas preparan marcha rumbo a Palacio de Gobierno en Morelia, Michoacán
Automóvil se vuelca sobre circuito Cerro del Tambor en Querétaro capital
Más información de la categoria
La Lista Negra de Uruapan: cuatro funcionarios cercanos a Carlos Manzo están en la mira del crimen, revela columnista
Se reúne Alfonso Martínez con García Harfuch; fortalecimiento de la Policía Morelia entre los planteamientos
Inhabilitan siete tomas clandestinas en Michoacán como parte de mega operativo federal
De la inteligencia federal al campo de batalla michoacano: Carlos Mancera y Antonio Vargas, expertos en secuestro, contrainteligencia y control policial asumen cargos en la SSP
Comentarios