Con su propuesta de eliminar policías municipales, el gobernador reconoce que fracasó su estrategia: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 14 de julio de 2026.- La propuesta del gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla para eliminar las policías municipales y que la Guardia Nacional tome el control, es el reconocimiento de su fracaso al frente de Michoacán y de la falta de estrategia morenista para combatir a la delincuencia, aseguró el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia.

Indicó que, desde el arranque de las administraciones municipales, promovió con los alcaldes emanados del PRI, la adhesión al convenio de colaboración con el gobierno estatal en materia de seguridad pública para que los mandos policiales los propusieran el propio estado y desde la federación, cosa que se hizo en diversos municipios, no solo donde hay ediles priistas.

“Esa declaración lleva implícita un reconocimiento de fracaso porque en varios municipios, por ejemplo, desde que llegué a esta dirigencia he promovido con los alcaldes de mi partido que firmen el mando, el acuerdo de colaboración en donde el estado pone a los directores de Seguridad Pública”, mencionó.

Por ello, Memo Valencia insistió en que no solo es responsabilidad de los Ayuntamientos o del Gobierno Federal, el fracaso es del gobierno estatal que puso a directores de Seguridad Pública.

“Realmente es un fracaso del estado también, que no le quieran echar la bolita a los presidentes municipales, creo en Morena no hay ese convenio de colaboración como que está medio raro, en los gobiernos del PRI sí hay convenios de colaboración, pero en los de Morena no, porque el de Zacapu es de Morena, es el director y el subdirector, los que están detenidos, ¿no?”, dijo.

Finalmente, el líder priista consideró necesaria una gran reforma para que haya una policía única en México que tenga mando sobre la policía nacional, las policías estatales y las municipales, “eso es la unificación de los cuerpos policiacos, porque estamos jugando al cuento de nunca acabar, por un lado, unos policías buenos enfrentando al crimen, y, por otro lado, unos policías malos pasándoles la información”.

Acompañaron, la secretaria general del PRI, María del Rocío Luquín; los secretarios de Organización, Arturo Gamboa; de Operación Política, Brenda Garnica; de Acción Electoral, Ana Brasilia Espino; Técnico de Presidencia, Santiago Sánchez Bautista; y de Innovación Digital, Verónica Gómez de la Rosa; así como la regidora de Morelia, Edna Martínez.