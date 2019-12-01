Con Sheinbaum sigue la transformación en cada región de Michoacán: Reyes Galindo 

Morelia, Mich., 7 de febrero de 2026.- "Tenemos mucha presidenta y en Michoacán lo hemos comprobado una vez más, la visita de Claudia Sheinbaum a nuestro estado confirma el compromiso que hay por parte del Gobierno Federal por traer el bienestar a cada rincón de esta entidad", expresó Reyes Galindo Pedraza, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso michoacano.

Tras la visita de la primera mandataria a Michoacán este viernes, el líder de la bancada del PT destacó que en la entidad los resultados hablan por sí mismos y se notan en cada región: con la inversión en infraestructura, obras de agua, becas en todos los niveles, planteles de bachillerato, desarrollo económico, salud, vivienda y apoyo al campo.

"Tenemos mucha Presidenta y el camino hacia el bienestar no se detiene en nuestro estado, hoy más de un millón de michoacanos reciben Programas para el Bienestar y con ello se sigue transformando cada región. La clave del éxito es clara: se construye con el esfuerzo compartido entre sociedad y gobierno", acotó.

Reyes Galindo, señaló los logros anunciados por Sheinbaum Pardo dentro del Plan Michoacán, con el que se ha avanzado en un 30 por ciento la reducción en homicidio doloso, 20 por ciento en delitos de alto impacto y 13.8 por ciento en extorsión, con una estrategia permanente de amplia coordinación con autoridades estatales.

Asimismo, mencionó los avances que hay dentro de la Siglo XXI con la modernización 47 kilómetros del tramo carretero Pátzcuaro-Uruapan, en donde se proyectó una inversión de 792 millones de pesos, una de las peticiones más sentidas de nuestra sociedad, por la alta demanda que tiene dicha vialidad y los constantes accidentes que lamentablemente han ocurrido.

El legislador por el Distrito 22 de Múgica, se congratuló por la labor que se está haciendo por parte de la Presidencia de la República para atender desde diversos frentes las causas que generan violencia en la Tierra Caliente, con la construcción de la Universidad Rosario Castellanos en Múgica, para que las y los jóvenes puedan continuar sus estudios profesionales y no se acerquen a grupos delictivos; además de

la entrega permanente de becas y Programas para el Bienestar a quienes más lo necesitan.

"Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, ya lo dijo muy claro: el compromiso es quedarse de manera permanente en la entidad con los programas sociales y el impulso a la educación, seguridad, salud e inversión a la infraestructura carretera y agrícola, por ello desde el Distrito 22 le decimos que es un honor que venga a nuestra tierra, que aquí la queremos mucho y la esperamos con los brazos abiertos. Su visita confirma que el compromiso con Michoacán sigue más firme que nunca", concluyó el congresista.