Con Sheinbaum hablamos de seguridad, no de política, afirma Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 10:40:06

Morelia, Michoacán, a 06 de junio del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla descartó haber sostenido conversaciones sobre temas políticos o el proceso interno de Morena por la Coordinación estatal de Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía con Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su visita a Michoacán este fin de semana.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo estatal apuntó que con la mandataria mexicana se dialogó principalmente sobre temas de seguridad y la estrategia para entregar mayores resultados en la pacificación del territorio.

Enfatizó, se abordó el tema de continuar con el combate a la extorsión en la entidad de una manera más táctica, pues es uno de los temas prioritarios para el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Tratamos temas como continuar dando resultados como los que hemos dado, que no aflojemos el paso, que mantengamos el ritmo en la Fiscalía, en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el despliegue con la Guardia Nacional”.

Ramírez Bedolla apuntó que también hubo trabajo al respecto de la situación de seguridad para las comunidades originarias de Michoacán, así como temas de turismo comunitario en beneficio también de los pueblos originarios.