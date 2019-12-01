Con resultados y trabajo legislativo, Grecia Aguilar refrenda su compromiso con Michoacán

Morelia, Michoacán, a 11 de febrero de 2026.- El trabajo legislativo se sostiene con hechos, resultados y con propuestas que se aprueben y benefician realmente a la sociedad, afirmó la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, tras subrayar que su desempeño parlamentario está respaldado por una agenda sólida y permanente, registrada formalmente ante el Poder Legislativo.

De acuerdo con el archivo oficial del Congreso del Estado, de Servicios Parlamentarios, la legisladora ha presentado en lo individual y en conjunto más de 40 iniciativas, atendiendo temas prioritarios como derechos humanos, igualdad sustantiva, justicia, protección de niñas, niños y adolescentes, salud, medio ambiente, educación, cultura, juventud, trabajo y fortalecimiento municipal.

Varias de estas propuestas ya han sido aprobadas y publicadas como decretos, consolidando avances concretos en materias como juventud y deporte, movilidad y seguridad vial, turismo, fortalecimiento municipal y sustentabilidad ambiental. Otras continúan su proceso legislativo en comisiones, mismas que confía puedan ser dictaminadas procedentes.

La diputada Grecia Aguilar sostuvo que en la vida pública es fundamental privilegiar la responsabilidad, la serenidad y el respeto institucional. “Nuestro trabajo es público y transparente. Está documentado y puede ser consultado por cualquier persona. Seguiremos legislando con convicción, sin distraernos, porque nuestra prioridad es responder a las causas ciudadanas”.

Como coordinadora parlamentaria, ha impulsado además el trabajo en equipo y la construcción de consensos, participando activamente en iniciativas colectivas que fortalecen el marco jurídico estatal en favor de las mujeres, la niñez, el medio ambiente, la justicia social y la igualdad.

Grecia Aguilar reiteró que su labor no se mide únicamente por el número de iniciativas, sino por la calidad, pertinencia y el impacto social de las mismas.

Entre las iniciativas impulsadas de manera directa por la legisladora destacan reformas a la Constitución Política del Estado, a la Ley de los Jóvenes, a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia, así como diversas propuestas en materia laboral, cultural y de derechos humanos. Varias de ellas han sido aprobadas y convertidas en decretos, como las reformas en materia de juventud (Decreto 171), movilidad y seguridad vial (Decreto 269), turismo (Decreto 220), fortalecimiento municipal (Decreto 251) y sustentabilidad ambiental (Decreto 214).

Finalmente, Grecia Aguilar reiteró que su compromiso es con las y los michoacanos, y que continuará desempeñando su responsabilidad legislativa, siempre privilegiando siempre el diálogo y dando resultados a las y los ciudadanos.