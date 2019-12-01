Con rehabilitación de la red carretera estatal, construimos caminos que conectan vidas: Rogelio Zarazúa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 12:37:35
Morelia, Michoacán, 20 de enero de 2026.- Más que asfalto, la infraestructura de la red carretera estatal conecta vidas, transforma realidades y abona al desarrollo integral de Michoacán, enfatizó el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, al puntualizar que, en lo que va de la administración, se han rehabilitado mil 800 kilómetros de caminos, garantizando traslados más seguros y eficientes para las familias michoacanas.

Tras años de desatención, diversos tramos que pudieron preservarse con mantenimiento preventivo presentaron un deterioro acumulado que hoy demanda inversiones significativamente mayores para su reconstrucción total, resaltó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP).

Ante este escenario, el Gobierno de Michoacán ha asumido el reto de resarcir el rezago en la infraestructura vial, priorizando la recuperación de la red carretera bajo una visión de eficiencia y durabilidad. Parte de esta estrategia incluye vialidades como el libramiento sur  de Zamora-Jacona, la carretera Cuitzeo-Huandacareo-Puruándiro-Zináparo y la vía Zacapu-Villachuato. Asimismo, destacan las acciones de mantenimiento y modernización en el libramiento de Morelia y el ramal Camelinas.

El funcionario estatal subrayó que se trata de obras pensadas en las personas y en su movilidad que además fortalecen la conectividad logística y comercial, impulsando el desarrollo económico para miles de michoacanas y michoacanos.

En ese sentido, detalló que 680 kilómetros de los mil 800 rehabilitados cuentan con mantenimiento y conservación garantizados hasta el cierre de la presente administración, al ubicarse en carreteras troncales y de mayor circulación en el estado.

