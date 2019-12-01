Con reforma ambiental se emitirán avisos por uso ilegal de suelo forestal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 11:08:45
Morelia, Michoacán, 11 de diciembre de 2025.- La iniciativa de reforma constitucional presentada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ante el Congreso local, establece la expedición de avisos o certificados que acrediten la situación ambiental de predios, evitando así el tráfico ilegal por compra-venta de suelo deforestado.

El mandatario comentó que la idea es generar una anotación técnica, jurídica y legal donde se manifiesten las condiciones medioambientales de los predios, incluso si estos tienen denuncia ambiental en trámite por restricción de uso de suelo, contaminación o daño a los recursos naturales.

“Significa que el interesado o comprador estará advertido de que el terreno adquirido está sujeto a procesos por violación a la Ley Ambiental”, destacó Ramírez Bedolla. 

El gobernador comentó que el medio de vigilancia para esta medida será el Guardián Forestal, mismo que estaría instalado en el Registro Público de la Propiedad para su consulta obligada por las notarías públicas en los procesos de compra-venta de bienes inmobiliarios.

