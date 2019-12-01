Con Plan Michoacán incrementará a 82 mil las acciones para vivienda social y créditos para jóvenes 

Con Plan Michoacán incrementará a 82 mil las acciones para vivienda social y créditos para jóvenes 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 19:48:45
Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre de 2025.- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se aumentó a 82 mil las acciones para la construcción de viviendas de interés social y regularización de predios para el estado, facilitando el acceso a créditos a jóvenes de 18 años y a derechohabientes con ingresos de uno a dos salarios mínimos.

En reunión de trabajo encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, titulares de Infonavit, Fovissste y Conavi, explicaron a presidentes municipales avances del programa Vivienda para el Bienestar y apoyos contemplados en el Plan Michoacán. 

La funcionaria federal compartió que la meta sexenal es construir 50 mil viviendas de Infonavit, 20 mil de Conavi, 12 mil de Fovissste, de las cuales se tiene un avance del 19 por ciento de suelos validados para su edificación. 

El director general de Infonavit, Octavio Romero, comentó que en Michoacán, 163 mil derechohabientes, con ingresos de uno a dos salarios mínimos, pueden acceder a un crédito, y por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se incluirá a los jóvenes de 18 años para que puedan acceder a la vivienda. 

El titular de Conavi, Alejandro López Villanueva, informó que ya se superó la meta programada este año al pasar de 3 mil 800 acciones a más de 5 mil viviendas en Morelia, Huiramba, Yurécuaro, Vista Hermosa, Coeneo, Ario de Rosales, Pátzcuaro, Jiquilpan, Tuxpan, Huandacareo, Aguililla, Panindícuaro, Aquila, Angamacutiro, Chilchota y Tangamandapio. 

El gobernador afirmó que en el estado se tiene disposición de predios para el desarrollo de viviendas y comentó que seguirán dándose facilidades para avanzar con trámites, por lo que pidió a las y los alcaldes no politizar estas acciones para prevenir el coyotaje y evitar fraudes.

Noventa Grados
