Morelia, Michoacán, a 28 de noviembre de 2026.– La organización popular ha sido fundamental para el desarrollo de Morelia, afirmó Carlos Torres Piña, coordinador estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán, durante una asamblea informativa con vecinas y vecinos de las colonias Obrera e Independencia.

Torres Piña recordó que numerosas colonias de la capital surgieron de la lucha de familias trabajadoras que se organizaron para acceder a una vivienda digna y contar con servicios básicos. “La participación del pueblo en la vida pública no puede reducirse a acudir a las urnas cada tres o seis años. Tiene que ser permanente”, expresó.

Asimismo, destacó la inversión estatal superior a los 10 mil 400 millones de pesos en infraestructura para Morelia, impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, con proyectos como el teleférico, el Morebús y el segundo anillo periférico, y señaló que persisten retos en materia de agua potable, pavimentación, alumbrado público y seguridad.

El coordinador estatal reconoció la participación cada vez más amplia de las mujeres en la vida pública, representada por liderazgos como el de Giulianna Bugarini y la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo como primera mujer presidenta de México, a quien le ha correspondido conducir al país en una etapa de especial relevancia para la defensa de la soberanía nacional.

En la asamblea participaron Giulianna Bugarini, diputada local por el Distrito 11 de Morelia; Jesús Mora, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán; José Miguel Saavedra, enlace estatal de la Secretaría de Organización Territorial del Comité Ejecutivo Nacional de Morena; Juan Carlos Calderón Estrada, presidente de la sección 990; Blanca Eugenia Rodríguez Morelos, militante de Morena, y Jorge Armando Ayala, vecino de la colonia Independencia.