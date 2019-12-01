Con obras, en 8 minutos se recorrerá el sur de Morelia: Gladyz Butanda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 17:31:18

Morelia, Michoacán, 24 de octubre de 2025.- La ampliación de la avenida Amalia Solórzano permitirá conectar a cuatro tenencias en recorridos de aproximadamente ocho minutos, tomando como referencia el trayecto más extenso de la zona: Jesús del Monte-tenencia Morelos, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

Al supervisar la obra junto al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la funcionaria estatal remarcó que la reducción en tiempos de traslado será del 61 por ciento, en beneficio de 21 colonias, cuatro tenencias y alrededor de seis mil estudiantes de 35 instituciones académicas.

“Esta obra conectará el sur de Morelia en tiempos de traslado de hasta ocho minutos, algo impensable si pretendías llegar de Jesús del Monte a tenencia Morelos”, subrayó la arquitecta Gladyz Butanda.

Con relación a los aspectos técnicos de la obra, cuyo avance actual es del 65 por ciento, recordó que esta vialidad contará con cruces seguros para el peatón, parabuses para usuarios del transporte público y ciclovía para quienes decidan recorrerla en dos ruedas, además de que por las noches estará perfectamente iluminada y resguardada por cámaras de videovigilancia.

Gladyz Butanda subrayó que la ampliación de la Amalia Solórzano se proyecta como una solución a la conectividad de las zonas rural y urbana del sur de la capital michoacana, bajo los lineamientos de la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán.