Con obras de conservación, Programa de Empleo Temporal blinda al lago de Pátzcuaro

Con obras de conservación, Programa de Empleo Temporal blinda al lago de Pátzcuaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Julio de 2026 a las 13:59:48
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Pátzcuaro, Michoacán, 12 de julio de 2026.- Con el Programa de Empleo Temporal para el rescate del lago de Pátzcuaro, este año se han realizado trabajos de rehabilitación y mantenimiento de 42 nuevos nacimientos de manantiales, de un total de 79 atendidos en la zona, informó la Secretaría del Medio Ambiente (Secma).

 

Entre los trabajos que se han realizado están obras de conservación de suelos, coordinadas por la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom), mediante las cuales se intervinieron 750 hectáreas, se construyeron 280 presas de morillos y 96 de piedra acomodada.

 

Asimismo, se dio mantenimiento a 420 hectáreas con acciones de reforestación y rehabilitación de terrazas individuales; además, se conformaron 4 mil 500 metros lineales de acordonamiento de material vegetal muerto y 180 metros lineales de franja de protección con cinco mil piezas de geocostal para el humedal de Jarácuaro.

 

Bajo la supervisión de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), se intervinieron 30 cauces principales que desembocan en el lago de Pátzcuaro, a través de la construcción de 190 presas filtrantes que permiten la recarga de acuíferos y la retención de azolve.

 

Por otra parte, se han atendido los canales de Jarácuaro, Chapultepec y Las Garzas-Ihuatzio, con apoyo de maquinaria proporcionada por la Comisión de Pesca (Compesca), la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) y la Secretaría de Marina (Semar) para su rehabilitación.

 

Además, como parte de las acciones de reforestación en esta región, se tiene como meta la plantación de 2.5 millones de plantas en la cuenca del lago de Pátzcuaro.

 

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