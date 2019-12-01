Con nuevos nombramientos de funcionarios, busca CEEAV fortalecer su capacidad operativa

Morelia, Michoacán; 02 de septiembre de 2025. Con la finalidad de fortalecer la operatividad y reforzar la atención, apoyo y asesoría a las personas víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, el titular de la CEEAV, Víctor Manuel Serrato Lozano, entregó nombramientos a nuevos titulares.

El Comisionado Ejecutivo Estatal de Atención a Víctimas, indicó que una de las primeras tareas que ha realizado, es identificar las fortalezas y áreas de oportunidad de la institución, para establecer mecanismos que permitan robustecer las facultades de la institución, de acuerdo a la normatividad vigente.

Dijo que, a la par, se buscará un cambio estructural y jurídico encaminado a brindar mejor certeza en las acciones y actuaciones de la Comisión, para estar en condiciones de cumplir con su función esencial, que es la de ser un apoyo para que las víctimas recuperen su proyecto de vida; y, garantizar el respeto y acceso pleno a sus derechos, entre ellos, a conocer la verdad, acceder a la justicia y a la reparación integral del daño.

En el sentido, entregó nombramiento al Maestro en Derecho, Angel Botello Ortiz, como director de Asesoría y Representación Jurídica; y ratificó en el cargo a la Maestra en Derecho, Ana María García Vega, como titular de la Unidad de Derechos Humanos y otras Materias.

Serrato Lozano refrendó su compromiso para continuar avanzando hacia mejores condiciones en el acompañamiento y atención integral a las víctimas.