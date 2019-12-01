Con Morón la transformación se construye mano a mano y casa por casa: JC Barragán

Con Morón la transformación se construye mano a mano y casa por casa: JC Barragán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 18:17:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 18 de julio de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán afirmó que la fortaleza de Morena no está en los eventos masivos, sino en la organización del pueblo, el trabajo territorial y el contacto directo con la ciudadanía, como lo han convocado la presidenta Claudia Sheinbaum y el profesor Raúl Morón Orozco.

Al participar las Asambleas Distritales y Seccionales por la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Barragán calificó de inédito la realización masiva de más de 200 asambleas en Michoacán y 40 en Morelia, espacios donde se fortalece la organización del movimiento desde las colonias, comunidades y municipios.

“La unidad no se construye con eventos masivos; se construye escuchando, organizando y caminando junto al pueblo. Es mano a mano y casa por casa como se fortalece la Transformación”, mencionó. 

Además fue claro al destacar que la transformación significa vivir sus principios, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Por eso lo más importante es recorrer las calles, tocando puertas y escuchando a las familias, porque ahí es donde se construye la confianza y la unidad.

Finalmente, Juan Carlos Barragán reiteró que el proyecto que encabeza Raúl Morón sigue consolidándose gracias a la organización territorial, la cercanía con la ciudadanía y el compromiso de miles de mujeres y hombres que todos los días trabajan por fortalecer la Cuarta Transformación.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Refuerzan operativo en Zacatecas tras hallazgo de 10 personas sin vida
Por inseguridad, madres buscadoras no pueden ingresar a Apatzingán y Zinapécuaro para ubicar fosas clandestinas
Familia de menor fallecida en academia militarizada exige justicia; Fiscalía investiga el caso
El nuevo modus operandi del crimen: Fosas clandestinas dentro de casas en Michoacán
Más información de la categoria
Inglaterra se queda con el tercer lugar de la justa mundialista tras vencer a Francia
Mueren dos soldados estadounidenses por ataque iraní a base en Jordania; hay otro militar desaparecido
Habitantes de Opopeo se manifiestan para exigir localización de menor desaparecido
Lunes 20 de julio, se darán a conocer resultados del examen de admisión a la UMSNH
Comentarios