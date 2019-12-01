Con Morón la transformación se construye mano a mano y casa por casa: JC Barragán

Morelia, Michoacán, 18 de julio de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán afirmó que la fortaleza de Morena no está en los eventos masivos, sino en la organización del pueblo, el trabajo territorial y el contacto directo con la ciudadanía, como lo han convocado la presidenta Claudia Sheinbaum y el profesor Raúl Morón Orozco.

Al participar las Asambleas Distritales y Seccionales por la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Barragán calificó de inédito la realización masiva de más de 200 asambleas en Michoacán y 40 en Morelia, espacios donde se fortalece la organización del movimiento desde las colonias, comunidades y municipios.

“La unidad no se construye con eventos masivos; se construye escuchando, organizando y caminando junto al pueblo. Es mano a mano y casa por casa como se fortalece la Transformación”, mencionó.

Además fue claro al destacar que la transformación significa vivir sus principios, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Por eso lo más importante es recorrer las calles, tocando puertas y escuchando a las familias, porque ahí es donde se construye la confianza y la unidad.

Finalmente, Juan Carlos Barragán reiteró que el proyecto que encabeza Raúl Morón sigue consolidándose gracias a la organización territorial, la cercanía con la ciudadanía y el compromiso de miles de mujeres y hombres que todos los días trabajan por fortalecer la Cuarta Transformación.