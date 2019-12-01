Con más de 700 actividades, Michoacán celebra Semana de Noche de Muertos: Bedolla

Morelia, Michoacán, 27 de octubre de 2025.- Michoacán desarrolla más de 700 actividades para celebrar la Semana de Noche de Muertos, donde destacan altares monumentales en la zona lacustre, recorridos en campos de flores y panteones, talleres y visitas a los manantiales de Urandén, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el mandatario detalló que, como parte de los apoyos que el Gobierno estatal entrega previo a la Semana de Noche de Muertos, que este año se realiza del 24 de octubre al 3 de noviembre, 54 ayuntamientos, comunidades, pueblos indigenas y autogobiernos recibieron cerca de 4 millones de pesos.

Destacó que la oferta cultural permitirá que miles de turistas y visitantes conozcan de cerca esta festividad, declarada desde 2008 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, especialmente en la ribera del lago de Pátzcuaro, donde sus habitantes colocan llamativas ofrendas en hogares y panteones.

Visten las tumbas de sus difuntos con aromáticas flores de cempasúchil o esparcen sus pétalos sobre las lápidas, encienden velas para facilitar el retorno de las almas a la tierra, y sirven la comida y las bebidas favoritas de los difuntos para alimentarlos después del camino recorrido.

Ramírez Bedolla explicó que, del 30 de octubre al 2 de noviembre, esta celebración será llevada a Xcaret donde Michoacán es el estado invitado. Participarán 258 artistas, cocineras, productores y danzantes, quienes realizarán representaciones que proyectarán la riqueza cultural de la entidad.

Compartió que, por segundo año consecutivo, en los manantiales de Uruandén, en el lago de Pátzcuaro, turistas y visitantes disfrutan del espectáculo “El camino de las ánimas”, con música, danzas y presentaciones sobre 34 canoas purépechas en canales iluminados.

Por su parte, el secretario de Turismo estatal, Roberto Monroy García, destacó que la Noche de Muertos será promovida a nivel nacional, a través de la visita que realizará la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, quien visitará la zona lacustre y presenciará el concurso artesanal de Pátzcuaro.