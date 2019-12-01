Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 14:48:48

Querétaro, Querétaro, a 17 de noviembre 2026.- Para consolidar un escaparate para los sonidos emergentes y profesionalizar la escena local, el Festival Siguientescena celebrará su decimosegunda edición el próximo sábado 21 de noviembre con el lanzamiento de Frecuencia Q, una jornada gratuita dedicada íntegramente a la música independiente de Querétaro que tomará el Jardín Guerrero a partir de las 18:30 horas, confirmó Ana Paola López Birlain, titular de la Secretaría de Cultura de Querétaro.

Recordó que este encuentro reunirá sobre un mismo escenario del Centro Histórico a cuatro propuestas artísticas de la entidad: Laguna Mün, BIKA, Gabriela Bernal y TAIKA. Cada uno de estos proyectos aportará estilos y universos sonoros distintos, reflejando la diversidad creativa y la vitalidad que caracteriza actualmente a los creadores musicales queretanos.

Flanqueada por Daniela Salgado Márquez, titular de la Secretaría de Cultura del Municipio, señaló que esta colaboración interinstitucional busca habilitar espacios públicos dignos y generar plataformas reales de proyección para que los artistas locales conecten con nuevas audiencias.

“Con el nacimiento de Frecuencia Q, Siguientescena apuesta por reconocer las distintas voces que construyen la identidad sonora contemporánea de la capital y el estado, ofreciendo una vitrina que impulse el crecimiento de los proyectos independientes más allá de los circuitos convencionales”.

Esta apuesta por la música local, destacó, da continuidad a la trayectoria que Siguientescena ha trazado desde su fundación en 2008.

“A lo largo de casi dos décadas, el festival se ha posicionado como un referente en Querétaro por diversificar y fortalecer las artes escénicas alternativas, incluyendo el circo contemporáneo, las artes visuales y las propuestas multidisciplinarias, manteniendo firme su vocación de recuperar el espacio público para democratizar el acceso de la ciudadanía a la cultura”.

Afirmó que las actividades del sábado 21 de noviembre darán inicio de manera puntual a las 18:30 horas en el Jardín Guerrero, con acceso libre para todo el público interesado en respaldar el talento hecho en Querétaro.