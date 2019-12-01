Con jefes de manzana, Yankel Benítez garantiza orden del Centro Histórico

Con jefes de manzana, Yankel Benítez garantiza orden del Centro Histórico
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 10:55:02
Morelia, Michoacán; 18 de febrero de 2026.- Con la visión de escuchar, lograr acuerdos y actuar en favor del primer cuadro de la ciudad, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silvia, mantuvo una reunión de diálogo con las y los jefes de manzana del Centro Histórico.

Acompañado de la secretaria de Fomento Económico, Guadalupe Herrera Calderón, el encargado de la política interna del municipio encabezó este encuentro marcado por la corresponsabilidad y la definición de prioridades a partir de la voz de las y los vecinos.

Yankel Benítez anunció que en breve se desplegará un operativo de regulación de restaurantes, bares, salones de fiesta y estacionamientos; con el fin de cuidar el comercio y la economía, pero también el derecho al orden y al descanso.

El secretario del Ayuntamiento de Morelia subrayó que, cumpliendo las instrucciones del alcalde Alfonso Martínez Alcázar de cerca de la ciudadanía, se construye la mejor ciudad para vivir.

