Zamora, Michoacán, 26 de noviembre de 2026.- La transformación se vive en Zamora y Jacona con una inversión sin precedentes de más de 932 millones de pesos en infraestructura vial, educativa e hidráulica que fortalece el desarrollo económico y social de la región, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla al asegurar que estas acciones reflejan el compromiso de su administración por mejorar la calidad de vida de la población, promoviendo obras que conectan comunidades, impulsan la movilidad y generan oportunidades para todas y todos.

El mandatario estatal subrayó que una inversión de 270 millones de pesos en el nuevo distribuidor vial La Rinconada en Zamora, impulsará la conectividad y la agroexportación de la región Lerma-Chapala, con lo que se beneficiará a más de 154 mil habitantes y que permitirá agilizar la circulación de cerca de 15 mil vehículos diarios. Esta obra fortalecerá el comercio local, impulsará la llegada de nuevas inversiones y consolidará a la zona como un polo de desarrollo.

Asimismo, señaló que tras más de una década de abandono se concluyó la construcción del campus de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en este municipio, destinando 95 millones de pesos en un auditorio, biblioteca, cafetería, dos edificios de aulas, área administrativa, cancha de usos múltiples, barda perimetral, estacionamiento, entre otros; con lo que se favorece a la educación de más de 2 mil estudiantes.

Resaltó que la transformación de la región también se traduce en obras de infraestructura hidráulica que impactan directamente en el campo y en la salud de las familias, con la edificación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Zamora Norte; el municipio saneará el 100 por ciento del líquido vital con una inversión multianual, financiada en su totalidad con recursos estatales, que ascendió a los 537 millones 506 mil pesos.

Ramírez Bedolla refirió que, a favor de fortalecer la sana convivencia y el esparcimiento de las familias de Jacona y municipios aledaños, se inauguró el Parque Ecológico de la presa La Luz, con un monto aproximado a los 30 millones de pesos, donde ahora más de 266 mil personas disfrutan de una alberca natural, junto a mesas de picnic, un área infantil, dos canchas de fútbol 7, así como una alberca artificial, un módulo de sanitarios, vestidores, seis locales comerciales y 60 postes de 5 metros de altura con luminarias solares.

Reafirmó que su administración seguirá impulsando proyectos integrales en la región, con una visión de largo plazo que garantice bienestar, seguridad y desarrollo para las familias y sus patrimonios.