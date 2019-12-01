Con inversión de 30 mdp, familias de Jacona estrenan Parque Ecológico en presa La Luz: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 15:38:56

Jacona, Michoacán, a 23 de enero de 2026.- Para fortalecer el sano esparcimiento de las familias de Jacona y municipios aledaños, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró el Parque Ecológico de la presa La Luz, donde se desarrollaron diversas obras en las que se invirtieron alrededor de 30 millones de pesos, lo que beneficiará a más de 266 mil habitantes.

“Esta obra tiene como esencia precisamente la convivencia, y me da muy buena impresión todo lo que se hizo aquí, para que las niñas, los niños, los jóvenes y las familias disfruten estos espacios públicos recuperados”, señaló el mandatario.

Detalló que los trabajos desarrollados se ejecutaron con recursos del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz), programa que además de equipar a las corporaciones policiales, atiende las causas de la violencia, recuperando espacios públicos.

Mientras que la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, resaltó que la población beneficiada podrá disfrutar de una majestuosa alberca natural, caminar por mil 985 metros cuadrados de andadores peatonales, convivir a lo largo de 3 mil 958 metros cuadrados, donde se construyeron mesas de picnic, jugar en el área infantil y patear el balón en las dos canchas de fútbol 7.

Además, refirió que las obras incluyeron la instalación de gradas, una alberca artificial, módulo de sanitarios, vestidores, seis locales comerciales y 60 postes de 5 metros de altura con luminarias solares.

Acompañaron al gobernador el presidente municipal de Jacona, Isidoro Mosqueda Estrada; Rosa Guadalupe Ortega, diputada federal; César Erwin Sánchez Coria, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; Gregorio Rangel Vega, encargado local de la presa La Luz, así como habitantes de la zona.