Con inversión de 2.1 mdp, Conagua asegura el riego de casi 7 mil hectáreas en Lázaro Cárdenas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 15:50:03

Lázaro Cárdenas, Michoacán, 28 de febrero de 2026.- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) delegación estatal concluyó los trabajos de conservación del distrito de riego 098, ubicado en el municipio de Lázaro Cárdenas.

Luis Roberto Arias Reyes, delegado de la Conagua en la entidad, informó que se destinó una inversión de dos millones 171 mil pesos para la rehabilitación de canales y caminos de riego; estas mejoras permitirán optimizar la distribución del recurso hídrico en favor de las y los productores locales.

Dichas obras benefician de manera directa a mil 600 productores agrícolas de Lázaro Cárdenas y cubren una superficie de seis mil 827 hectáreas dedicadas a la agroindustria, con lo que se fortalece un sector productivo clave para la economía michoacana.

“Se trata de un acto de justicia social para el pueblo de Lázaro Cárdenas, a quien le garantizamos condiciones para que desarrollen sus actividades productivas y con ello, que haya bienestar para las familias que viven del campo”, concluyó el delegado.