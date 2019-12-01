Con Guardián Forestal, suman mil predios denunciados por deforestación en Michoacán: Secma

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Enero de 2026 a las 13:36:13

Morelia, Michoacán, 18 de enero de 2026.- A dos años de su puesta en marcha, el sistema Guardián Forestal ha permitido denunciar mil predios por deforestación o cambio de uso de suelo ilegal, informó Alejandro Méndez López, titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Secma).

El secretario comentó que aunado a esto, 2 mil de las 58 mil huertas de aguacate registradas, se encuentran bloqueadas para la exportación a Estados Unidos de América, por no cumplir con los procedimientos de la certificación del Pro Forest Avocado, que se implementó a partir del sistema de vigilancia satelital.

“Los retailers o minoristas en Estados Unidos ya están exigiendo nuestra certificación, esto ha hecho que el mercado nos ayude a regular algo que por 30 años no se había podido”, enfatizó el titular de Secma.

Refirió que actualmente se cuentan con 37 empaques certificados en Michoacán y Jalisco, lo que equivale al 90 por ciento de la exportación de México, además de que se cuenta con 240 mil cortes verificados y tres retailers ya han solicitado la certificación.

El funcionario estatal explicó que, a través de Guardián Forestal, los empaques realizan verificaciones diarias antes de programar la cosecha de fruta. Asimismo, adelantó que se proyecta la incorporación de 15 empaques adicionales durante este año, fortaleciendo el monitoreo ambiental en la cadena productiva.