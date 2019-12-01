Con gran participación y saldo blanco, se realizaron actividades de Semana Santa en Quiroga: Alma Mireya González

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Abril de 2026 a las 18:08:01

Quiroga, Michoacán, a 5 de abril de 2026.- Con una destacada afluencia de visitantes y la participación activa de las familias quiroguenses, el Gobierno Municipal que encabeza la presidenta Alma Mireya González Sánchez informó que las actividades programadas con motivo de la Semana Santa 2026 se realizaron con éxito.

Durante los días de celebración, se llevaron a cabo diversas expresiones religiosas, culturales y gastronómicas que fortalecieron las tradiciones del municipio, entre ellas representaciones teatrales, procesiones, festivales de comida tradicional y actividades litúrgicas que congregaron tanto a habitantes como a turistas.

La alcaldesa destacó que el éxito de estas jornadas fue posible gracias al trabajo coordinado entre las distintas áreas del Ayuntamiento, cuerpos de seguridad, Protección Civil, así como la colaboración de la ciudadanía, lo que permitió garantizar un ambiente de orden, respeto y tranquilidad en todo momento.

Alma Mireya González expresó un amplio reconocimiento a las autoridades eclesiásticas del municipio, quienes con dedicación, organización y profundo sentido de fe hicieron posible el desarrollo de las distintas actividades religiosas que dieron vida a esta celebración, convirtiéndose en un importante atractivo para visitantes y en un pilar fundamental para preservar las tradiciones y la identidad cultural de Quiroga.

Asimismo, subrayó que Quiroga se consolida como un destino atractivo durante estas fechas, al ofrecer una experiencia que combina la riqueza cultural, la fe y la hospitalidad de su gente, generando además una importante derrama económica para el municipio.

El Gobierno Municipal agradece la confianza de quienes visitaron Quiroga y reitera su compromiso de seguir impulsando eventos que preserven las tradiciones y fortalezcan el desarrollo turístico y social de la región.

Con resultados positivos y sin incidentes mayores, Quiroga reitera su capacidad para organizar eventos de gran magnitud, posicionándose como un referente en la celebración de la Semana Santa en Michoacán.