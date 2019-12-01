Con gran éxito se presentó Gloría Trevi en el Foro de Espectáculos, al inaugurar las actividades de la Feria Regional de Todos los Santos en Ciudad Hidalgo, Michoacán 

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 25 de octubre de 2025.- Con gran éxito se presentó la cantante mexicana Gloria Trevi ante miles de asistentes que se congregaron en el Foro de Espectáculos de la Feria de Todos los Santos Hidalgo 2025 “Tradición, Sabor y Alegría organizada por la administración municipal que encabeza Jeovana Alcántar, Presidenta Municipal de Hidalgo.

Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz conocida artísticamente como Gloria Trevi, se ganó el corazón de los asistentes a este concierto quienes corearon sus inigualables interpretaciones como: No querías lastimarme, con los ojos cerrados, pelo suelto, cueste lo que cuente, libre para amarte, todos me miran, eclipse, el recuento de los daños y Dr. psiquiatra entre muchas otras.

Fue una noche llena de emociones, que al momento que entró al escenario, la cantante Gloria Trevi, brilló y en unos minutos cambio la noche, iluminándola hasta llegar a deslumbrar y encender la emoción en cada corazón de los asistentes demostrando porque es la diva del pop-rock; al final del concierto, Gloria agradeció el cariño de la gente de Ciudad Hidalgo, Michoacán, llevándose en su mente el recuerdo de una noche inolvidable. Antes se tuvo la participación del Grupo local Eclipse y la vocalista Diana Luna y en la Zona Oasis se presentó Oasaxs Moisés, saxofonista, así como Mohonrri Torres, con música versátil.

La Presidenta Municipal, Jeovana Alcántar, hizo una cordial invitación para que disfruten en familia de todas y cada una de las actividades que fueron preparadas en este escaparate, preservando así nuestras tradiciones y costumbres.