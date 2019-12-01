Morelia, Michoacán, 17 de noviembre de 2026.- La importancia de tener empatía con las personas que viven con una condición de espectro autista, así como con los seres sintientes, quedó de manifiesto en el Foro “Más Luz, Menos Ruido, Hacia una regulación responsable de la pirotecnia en Michoacán”, convocado por la diputada Sandra María Arreola Ruíz, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.

Con este Foro se busca plantear distintas perspectivas que permitan fortalecer la legislación estatal en materia de pirotécnia, desde una perspectiva incluyente, de prevención y de protección ambiental.

En el Salón de Recepciones del Congreso del Estado, la legisladora explicó que para algunas personas adultas mayores, niñas y niños, personas con autismo, personas con hipersensibilidad sensorial o que han vivido experiencias traumáticas, el ruido de la pirotecnia puede convertirse en una situación de angustia, miedo y desestabilización emocional.

“Para nuestros animales, puede representar episodios de estrés intenso, desorientación, accidentes e incluso poner en riesgo su vida. Y tampoco podemos dejar de lado las lesiones, quemaduras, amputaciones y accidentes que ocurren cada año por el uso inadecuado de estos artefactos, muchas veces con consecuencias que cambian la vida de las personas y de sus familias”, detalló.

Ante asistentes, precisó que la diversión de unos no debería convertirse en el sufrimiento de otros y ante ello, resaltó la importancia de regular el uso de la pirotecnia, al establecer condiciones, generar conciencia, prevenir riesgos y encontrar un equilibrio entre las tradiciones y el bienestar de todos.

El diputado Antonio Carreño Sosa agregó que la reflexión sobre la regulación de la pirotecnia va más allá de las costumbres o de las tradiciones, por el impacto que genera a las mascotas y a los seres sintientes, un tema que dijo, ha estado en la agenda pública, pero que no se ha logrado integrar en la parte legislativa.

Señaló que con los efectos acústicos y los efectos luminosos, se impacta la calidad de vida de la población neurodivergente, con un espectro autista; por lo que abrir espacios para dialogar, visibilizar y ser empáticos con ellos sobre el daño que les genera en su día a día, “obliga a poner sobre la mesa cómo generar mejores condiciones para que dichas personas puedan integrarse a las tradiciones”.

Especialistas en traumatología, en espectro autista, en atención y defensa de seres sintientes, coincidieron en la necesidad de no prohibir, pero sí de regular el uso consciente y responsable de la pirotecnia, considerando las afectaciones que conlleva el uso indiscriminado tanto en la salud como en la seguridad de seres humanos y animales.

Durante el desarrollo del foro se expusieron las lesiones físicas que puede producir la pirotecnia, incluida la pérdida de vidas en el peor de los casos, pero también las pérdidas de miembros del cuerpo o quemaduras que pueden impedir el desarrollo de las personas y la afectación económica que ello conlleva.

Se señaló la importancia de considerar a las personas con autismo que se ven afectadas por el ruido, por los efectos psicológicos que le genera la pirotecnia; al presentar ataques de pánico, al buscar la manera de salir huyendo y al presentar un estado grave de ansiedad, vulnerando su entorno seguro e impactando su entorno familiar.

Finalmente, sobre los efectos que genera en los seres sintientes, se enunció que éstos pueden sufrir aumento en su frecuencia cardiaca y respiratoria, lo que deriva en aumento de cortisol, lo que puede desencadenar una enfermedad, principalmente en perros y gatos; pero también se habló de los efectos adversos que genera a la fauna y al medio ambiente el plomo utilizado en la pirotecnia, impactando de manera negativa en el sano desarrollo de la biodiversidad.