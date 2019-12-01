Con éxito, arranca segunda edición de la Feria de Paz en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 17:08:49

Huáncito, Michoacán, 13 de agosto de 2025.- Con más de 30 módulos de atención interinstitucional dio inicio la Feria de Paz en la comunidad de Huáncito, actividad enmarcada en la Estrategia de Atención a las Causas que Generan la Violencia, dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Durante el arranque, el subdirector de Gobernación, Ricardo Palomino Vargas en representación del secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, destacó que el Gobierno de Michoacán está comprometido con las comunidades indígenas y acompaña el esfuerzo de la federación para acercar servicios que atiendan necesidades prioritarias, como salud, educación y regularización del estado civil de las personas.

La feria, que se desarrollará del 13 al 15 de agosto, ofrecerá servicios de salud, trámites de identidad, asesoría jurídica, talleres comunitarios, orientación educativa, entre otros.

Se espera que esta segunda edición, luego del éxito alcanzado en Santa Fe de la Laguna, supere la participación de la anterior y genere beneficios para la comunidad y la región de la Cañada de los 11 pueblos.

El Eje de Atención a las Causas de la Violencia es uno de los cuatro pilares de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno de Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo es reducir la desigualdad social y generar oportunidades para las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente jóvenes, alejándolos de la violencia.