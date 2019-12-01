Con el pueblo todo, sin el pueblo nada: Torres Piña encabeza defensa de la Transformación en Morelia

Morelia, Michoacán, 20 de julio de 2026.- Cerca de 500 morelianas y morelianos se reunieron en la colonia Unión Ejidal, y la colonia Ilustres Novohispanos, para sumarse a la defensa de la Cuarta Transformación y cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante una asamblea encabezada por Carlos Torres Piña.

Ante habitantes de distintas colonias de Morelia, Torres Piña afirmó que el movimiento debe mantenerse unido, organizado y cercano al pueblo, siguiendo el principio obradorista de que el poder sólo tiene sentido cuando se pone al servicio de quienes más lo necesitan.

“Hoy nos corresponde defender el legado de Andrés Manuel López Obrador y respaldar a la doctora Claudia Sheinbaum frente a quienes quieren regresar a los privilegios, la corrupción y el abandono del pueblo. La Transformación se defiende en las calles, en las colonias y con la gente”, expresó.

Torres Piña destacó que las asambleas permiten escuchar directamente las necesidades de las familias y fortalecer la organización popular desde abajo, porque la continuidad de la Transformación no depende de acuerdos entre unos cuantos, sino de la participación consciente y activa del pueblo de Michoacán.