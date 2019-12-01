Con el programa 'Clandesti-No', Adolfo Torres impulsa la regularización del servicio de agua en Morelia

Con el programa 'Clandesti-No', Adolfo Torres impulsa la regularización del servicio de agua en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 17:54:14
Morelia, Michoacán, a 6 de febrero de 2026.- Con el propósito de fortalecer la cultura de la legalidad, promover el uso responsable del agua y garantizar un servicio equitativo para todas y todos, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) mantiene activas las acciones del programa “Clandesti-No”.

Dicho programa está enfocado en la detección y regularización de tomas clandestinas en distintas colonias del municipio.

El director general del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, destacó la importancia de la participación ciudadana para avanzar en el cuidado del recurso hídrico y fortalecer los servicios públicos en la ciudad.

"El agua es un bien común y su cuidado es una responsabilidad compartida. Desde Ooapas estamos recorriendo las colonias para dialogar con las y los ciudadanos, invitarlos a regularizar su situación y construir juntos una cultura de legalidad y uso responsable del agua, siempre privilegiando el acercamiento y la solución”, señaló.

A través de recorridos territoriales, personal del organismo ha realizado inspecciones, cortes de tomas irregulares y, de manera prioritaria, invitaciones directas a la ciudadanía para que regularice voluntariamente su servicio de agua potable, con el objetivo de brindar certeza jurídica a los usuarios y mejorar la operación del sistema hidráulico.

Torres Ramírez indicó que la existencia de tomas clandestinas representa un desafío para la correcta distribución del agua y afecta a quienes cumplen puntualmente con su pago, por lo que estas acciones buscan no solo corregir irregularidades, sino también fomentar la regularización voluntaria y la corresponsabilidad social.

Finalmente, el Ooapas invita a las personas que aún no cuentan con un contrato formal a acercarse al organismo, informarse y regularizar su servicio, contribuyendo así a un sistema de agua más justo, eficiente y sostenible para Morelia.

