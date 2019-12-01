Con el país incendiado, no es momento para una reforma electoral: Alejandro Moreno

Ciudad de México, 24 de febrero de 2026.- El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, afirmó que, ante la situación que vive el país, no es momento para impulsar una reforma electoral. Señaló que el partido dará el debate y votará en contra de la iniciativa que pretende presentar el gobierno de Morena, a la que calificó como “Ley Maduro”, y dejó claro que el PRI no la convalidará participando en su discusión.

Al advertir que lo más importante es cuidar la democracia y el sistema democrático, Moreno sostuvo que “con el país incendiado” no existen condiciones para promover cambios al marco electoral. Expresó su expectativa de que el gobierno recapacite, ya que, es evidente que “lo que quieren desde el gobierno es ganar a como dé lugar las elecciones del 2027”. Reiteró que el PRI dará la discusión tanto en el Congreso como a nivel nacional.

En entrevista, en el marco de la sesión en el Senado, el también senador cuestionó quién puede pretender una reforma electoral cuando los principales problemas del país son otros. “El país está ardiendo y se les cae a pedazos, porque hay un gobierno de Morena rebasado”, afirmó.

El dirigente nacional del tricolor subrayó que el PRI defenderá la democracia y continuará denunciando, tanto a nivel nacional como internacional, cualquier intento de vulnerar el sistema democrático.

Sostuvo que el gobierno debe atender las consecuencias de la política de seguridad implementada desde 2018. Señaló que los hechos delictivos ocurridos el pasado domingo en varios estados del país dejaron un saldo de 252 narcobloqueos, 56 bancos quemados y 25 integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional fallecidos, según cifras oficiales.

Moreno puntualizó que, ante “una propuesta de ese tamaño”, la posición del PRI es votar en contra, al considerar que se trata de una iniciativa que debilita la democracia y abre la puerta a una posible deriva autoritaria. “La posición del PRI ha sido clara y firme en contra de una iniciativa como la llamada Ley Maduro. Iremos en contra, porque no esperamos nada bueno”, enfatizó.

Agregó que partidos aliados de Morena, como el PT y el PVEM, han expresado públicamente reservas sobre una reforma que, en su opinión, afectaría el sistema de partidos, la participación política, la representatividad y elementos fundamentales de la competencia electoral, como el financiamiento, la representación proporcional y la autonomía de los órganos electorales.

Asimismo, consideró que la intención de Morena podría ser llevar la revocación de mandato a 2027 para incluir la figura presidencial en la contienda electoral, utilizar recursos públicos en campañas, permitir la participación de funcionarios en proselitismo y posponer la elección del Poder Judicial a 2028, para después realizar ajustes mediante leyes secundarias aprovechando su mayoría simple.

El dirigente priista afirmó que este escenario no contribuye al diálogo ni al fortalecimiento del proceso democrático en México.

Finalmente, sostuvo que ante la llamada “Ley Maduro” no puede haber medias tintas. “El partido político de oposición que acompañe una reforma electoral que destruya el sistema democrático y la representación de los partidos estaría arrodillado y actuando por miedo al gobierno”, declaró.

Aseguró que el PRI mantendrá una postura firme y que no acompañará ninguna iniciativa que, desde su perspectiva, ponga en riesgo la democracia mexicana.