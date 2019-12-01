Con el grupo motorizado, la SSP de Michoacán refuerza su despliegue operativo

Morelia, Michoacán, a 2 de febrero de 2026.- Con el fortalecimiento de las acciones del Grupo de Reacción Inmediata Motorizado (GRIM), unidad especializada que mantiene presencia operativa en distintos municipios del estado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), refuerza la

estrategia estatal de seguridad y del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Sobre el particular se informó que el GRIM participa de manera permanente en operativos de prevención del delito, atención inmediata a emergencias y acciones de proximidad social, sumándose a los despliegues que se realizan en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, a partir del análisis de la incidencia delictiva, mapas de calor y planeación operativa diaria.

Entre sus funciones se encuentra la inhibición de conductas de riesgo y faltas administrativas que pueden derivar en hechos delictivos, así como la orientación a la ciudadanía mediante recorridos preventivos en calles, colonias y vialidades estratégicas. Sus acciones se enfocan en la prevención, disuasión y proximidad social.

Acciones coordinadas han derivado en la detención de personas por delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, como resultado del trabajo conjunto de las corporaciones participantes.

De manera paralela, la SSP mantiene abierta la convocatoria dirigida a elementos de la Guardia Civil interesados en integrarse al Grupo de Reacción Inmediata Motorizado, a fin de fortalecer esta unidad especializada mediante perfiles con vocación de servicio, disciplina, condición física superior y habilidades de conducción en motocicleta.

El registro para esta convocatoria se realiza de manera presencial en la Dirección de Desarrollo Policial, Departamento de Promoción y Reconocimientos, ubicada en el edificio principal de la SSP, en Teodoro Gamero número 165, colonia Sentimientos de la Nación, en Morelia, en un horario de 09:00 a 15:00 horas.