Con donación de árboles, Saderm contribuye a reforestación de Morelia 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 15:59:53

Morelia, Michoacán; 08 de julio de 2026.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Morelia (Saderm) realizó la donación de árboles frutales a habitantes de la zona rural y suburbana, donde tendrá lugar una próxima Jornada de Reforestación de la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad (Semas).

Cabe destacar que este es un esfuerzo institucional del gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, para fortalecer el cuidado del medio ambiente.

"Con acciones conjuntas como éstas, el Gobierno de Morelia liderado por nuestro presidente, Alfonso Martínez Alcázar, crea sinergia para proveer alimentos y fomentar la autoproducción en los hogares morelianos", destacó el titular de la Saderm, Roberto Carlos López García, con motivo de la entrega.

El director de Desarrollo Agrario de la Saderm, Alejandro Villafuerte Arreola, encabezó la entrega de dichos árboles en representación del secretario. En el marco del evento, se agradeció la coordinación de la titular de Semas, María Guadalupe Díaz Chagolla, así como del director de Planeación, Evaluación y Seguimiento de Morelia, Víctor Amezcua Arista.

Se entregaron árboles de especies de ciruela y pera, que serán plantados durante la temporada de lluvias, lo que contribuye a crear y restaurar espacios naturales, con el objetivo de incrementar las áreas verdes en la zona rural y suburbana de Morelia.

Además de fortalecer la cobertura vegetal, estos árboles ayudarán a mejorar la calidad del aire, generar oxígeno y diversos servicios ambientales, para seguir consolidando en Morelia un municipio más verde y el mejor lugar para vivir.