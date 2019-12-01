Con diferencia abismal Fabiola Alanis, encabeza la preferencia de mujeres rumbo al 2027

Morelia, Michoacán; a 27 de septiembre de 2025.- Fabiola Alanís Sámano sigue escribiendo su futuro de cara a las próximas elecciones del 2027, en donde hoy en día es una de las mujeres que lidera la lista de preferencias sobre sus demás adversarias, con una diferencia notoria supera por mucho a las demás aspirantes.

En este sentido la hoy presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jocupo),Fabiola Alanís es la única mujer que se ha mantenido firme en las encuestas y con posibilidades reales de contender por la gobernatura en el estado, en donde en las demás encuestas que se han dado a lo largo de este tiempo, reflejan la superioridad que tiene la diputada morenista, demostrando que es la única mujer que tiene posibilidades reales de gobernar por Michoacán.

De acuerdo con una encuesta publicada, refleja la aprobación que tiene Fabiola, en donde con un 23.4% de las preferencias triplica su ventaja sobre las demás mujeres aspirantes, en donde además de esto es debido al trabajo ciudadano que realiza día con día y aunado a ello de los múltiples reconocimientos que tiene durante su trabajo en la hoy 76 legislatura del Congreso de Michoacán.

Cabe añadir que en caso de que la candidatura sea para una mujer como ha planteado MORENA para cumplir con la cuota de género en por lo menos 10 entidades, la candidata sería Fabiola Alanís y muy probablemente la única con posibilidad de gobernar en el estado, ya que en las diversas encuestas que se han generado, Fabiola Alanís es la única mujer que figura dentro de estas preferencias y sobre todo que tiene un trato cercano al michoacano.

Por último, cabe mencionar que Alanís Sámano se le ha visto recorriendo el interior del estado, en la búsqueda de las diversas necesidades que tiene Michoacán, para estar centralizada en su actualidad, y sobre todo en el futuro de Michoacán, siendo una mujer que trae consigo el respaldo de Michoacán y su gente.