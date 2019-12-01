Con D4TA, Michoacán es punta de lanza contra brecha digital: Gabriela Molina

Jacona, Michoacán, 17 de marzo de 2026.- Con el Programa D4TA, Datos Gratis, Michoacán es punta de lanza a nivel nacional en acortar la brecha digital y eliminar las barreras tecnológicas que limitan el aprendizaje para más de 107 mil estudiantes de nivel medio superior y superior, destacó la secretaria de Educación, Gabriela Molina, durante su visita a los municipios de Zamora y Jacona.

Al acompañar al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla al arranque de entrega de chips y tarjetas SIM, la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) destacó que la conectividad es actualmente una herramienta tan indispensable como lo fueron en su momento los libros de texto. En presencia de la directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja, la secretaria señaló que este esfuerzo permite democratizar las oportunidades de estudio, asegurando que el talento de los jóvenes no se vea frenado por limitaciones económicas o falta de acceso a internet.

Esta política responde a una necesidad estadística, pues el 68 por ciento de la comunidad estudiantil utiliza la red diariamente para sus tareas académicas. Asimismo, se identificó que el 45 por ciento de los alumnos destinan entre 200 y más de 400 pesos mensuales en recargas de datos móviles, un gasto que ahora podrán evitar para fortalecer su economía familiar, algo que también se alinea con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el marco de esta gira, la secretaria de Educación resaltó la importancia de la infraestructura educativa en todos los niveles de la región, donde el municipio de Jacona cuenta con 72 escuelas y una matrícula de más de 13 mil alumnos. Por su parte, en Zamora operan 317 planteles que atienden a más de 50 mil estudiantes, sumando esfuerzos con la inversión en conectividad para consolidar el desarrollo regional.

Con el objetivo de llegar a todas y todos los estudiantes de preparatorias y universidades públicas, se abre un periodo extraordinario de registro, del 17 al 20 de marzo, para que quienes no lograron inscribirse lo hagan estos días. Se realiza a través de la página https://data.michoacan.gob.mx, con su CURP y matrícula. Así recibirán un chip o tarjeta SIM que les dará 4 GB de internet al mes.