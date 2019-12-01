Con cada resolución judicial fortalecemos la confianza ciudadana, magistrada Gabriela Manzo Ortiz

Morelia, Michoacán, 17 de noviembre de 2025. Este Nuevo Poder Judicial de Michoacán prioriza la certeza jurídica con la cual se hace justicia a las partes, reafirmando su compromiso con la legalidad, la transparencia y la imparcialidad. Cada resolución que emitimos, además de atender los conflictos, también fortalece la confianza ciudadana en la institución, aseguró la magistrada Gabriela Manzo Ortiz, integrante de la Primera Sala Colegiada Civil Región Morelia, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el episodio de El Arte de lo Bueno y lo Justo.

En esta entrega, Manzo Ortiz explica la labor que desempeñan las magistradas y magistrados civiles al revisar, analizar y resolver los recursos interpuestos contra las determinaciones emitidas por las juezas y los jueces, garantizando, a través del trabajo colegiado, una correcta aplicación de la ley y la protección de los derechos de las personas usuarias de los servicios de justicia.

Además, destacó la relevancia de la regionalización de las Salas Colegiadas Civiles, al considerar que la presencia en Apatzingán, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro, agiliza y economiza los procesos de administración e impartición de justicia, al tiempo que los acerca a la ciudadanía y permite atender con mayor oportunidad las necesidades específicas de cada región, optimizando los recursos institucionales y garantizando un acceso más equitativo, eficiente y humano a la justicia.

El episodio ya está disponible en las plataformas oficiales del Poder Judicial: https://www.youtube.com/watch?v=jsBMHG6c_0k; asimismo, se transmite por la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y por Vox FM en el 103.3 de Morelia.

El Arte de lo Bueno y lo Justo es un programa que acerca el quehacer del Poder Judicial de Michoacán a las y los ciudadanos, reiterando la misión de una institución de puertas abiertas, cercana a la sociedad.