Con bloqueo en Cuatro Caminos Memo Valencia acusa al gobernador de quererse robar una empacadora de frutas

Múgica, Mich., 19 de octubre de 2026.- Al pie del monumento ecuestre del General Emiliano Zapata, productores, empacadores y cortadores de limón, toronja y mango, iniciaron una jornada de lucha contra la venta de la empacadora de frutas más importante de la región.

Ante productores, trabajadores y ciudadanos, el dirigente priista, Memo Valencia, advirtió que esta movilización es apenas el comienzo de una lucha en contra del mal gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, de quien dijo, pretende despojar a los productores agrícolas del inmueble que sirve de sustento para muchas familias.

“Es un robo y no lo podemos permitir”, expresó.

Asimismo, señaló que los trabajadores del campo michoacano enfrentan tanto las extorsiones del crimen organizado como decisiones gubernamentales que, a su juicio, perjudican su patrimonio y sus fuentes de empleo.

“Nuestra protesta es contra otro tipo de ladrones, porque aquí en Tierra Caliente los agricultores, y no nada más en Tierra Caliente, en Michoacán, por un lado, a nuestra gente trabajadora le extorsiona el crimen organizado y por el otro, el crimen institucionalizado, el pinche gobierno, mal gobierno, que le roba a la gente”, comentó.

El líder estatal cuestionó la actuación del gobernador michoacano y recordó que, cuando el entonces mandatario Silvano Aureoles Conejo intentó desincorporar inmuebles del patrimonio estatal, integrantes del actual gobierno y legisladores se opusieron a esas medidas.

“Esos vendieron 34, desincorporaron 34 inmuebles, que son patrimonio de los michoacanos. Y cuando Silvano lo quiso hacer lo acusaron de corrupción y por eso tomaron el Congreso para que no sesionara y no desincorporar esos predios. Ah, pero ahora ya no es corrupción, ¿ahora qué es, señor gobernador Alfredo Ramírez Bedolla? Explíquenos qué es”, cuestionó.

Memo Valencia criticó que mientras los productores enfrentan incertidumbre sobre su futuro económico, las autoridades parecen estar concentradas en otras actividades, sin atender las necesidades de quienes sostienen la economía rural de Michoacán.

“El gobierno corrupto que tenemos en Michoacán no entiende de otra forma y les aseguro que ni así, les vale madre, el gobernador anda a toda madre en China; en Morelia andan en el Festival Internacional de Cine, caminando entre alfombras rojas, tomándose fotos con los artistas y ustedes aquí con su futuro incierto, sin saber qué van a llevarle de comer a sus hijos mañana o pasado”, advirtió.

Durante la jornada, el delegado político distrital, José Luis Mata Talavera; y el apatzinguense Refugio Torres Cárdenas reivindicaron la lucha histórica de Emiliano Zapata y del General Lázaro Cárdenas del Río a favor de los campesinos. Coincidieron en que el campo requiere justicia, mejores condiciones de comercialización y respaldo institucional, pues la falta de precios justos para sus productos pone en riesgo la continuidad de numerosas actividades agrícolas.

Por su parte, las y los manifestantes que arrojaron a la carretera limones, toronjas y mango, destacaron que el conflicto no solo afecta a quienes trabajan directamente en la empacadora, sino también a jornaleros, transportistas, comerciantes y otras personas que dependen de su funcionamiento, toda vez que su actividad representa el sustento de alrededor de 400 familias de manera directa y de más de 3 mil de forma indirecta.

Finalmente, hicieron un llamado al gobierno estatal para instalar una mesa de diálogo que permita alcanzar acuerdos y garantizar que la empacadora continúe como patrimonio de quienes la trabajan, la mantienen productiva y dependen de ella para vivir.

Memo Valencia reiteró su respaldo a los productores y aseguró que los acompañará durante las movilizaciones que sean necesarias. Advirtió que no permitirán que esta situación avance sin respuesta y que seguirán alzando la voz en defensa de los derechos de las familias del campo michoacano.

Estuvieron presentes el excandidato a presidente municipal de Morelia, Rene Valencia; el delegado distrital, Osvaldo Fernández Orozco; el presidente del Comité Municipal de Apatzingán, Jonathan Espinoza Mendoza; y el secretario técnico de Presidencia, Santiago Sánchez Bautista.