Con aumento al salario mínimo, gasto rendirá más en hogares michoacanos: Bedolla

Morelia, Michoacán, 10 de diciembre de 2025.- Los hogares michoacanos tendrán mayor presupuesto y les alcanzará para adquirir más bienes y servicios, con el incremento del salario mínimo para 2026, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario explicó que, el nuevo salario mínimo de 315.04 pesos representa un aumento del poder adquisitivo del 154 por ciento, en comparación con los 123.94 pesos de 2018, por lo que ahora el gasto en las familias mexicanas rendirá para más al mejorar la capacidad de consumo.

Ramírez Bedolla informó que el crecimiento del salario mínimo beneficiará a 325 mil 687 personas trabajadoras formales en Michoacán, con lo que además, se rompe el mito de que si se aumentaba, la inflación del país se disparaba también. “Esto es una acción muy contundente de la presidenta”, afirmó.

Además, el gobernador señaló que los programas del Bienestar son una de las fortalezas de los gobiernos federal y estatales de la Cuarta Transformación, ya que han contribuido también a sacar de la pobreza a más de 13 millones de mexicanos, al mejorar su calidad de vida.