Con atención a demandas ciudadanas se consolida Morelia como la mejor ciudad para vivir: Yankel Benítez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 16:07:14

Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre de 2025.- En atención a las necesidades de las y los morelianos, el Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, sostuvo una reunión de trabajo con vecinos de las colonias Presa de los Reyes, La Tercera Esperanza y 2 de Diciembre, donde se concretó un avance significativo en respuesta de peticiones urbanas pendientes por décadas.

En este diálogo, comentó, “abre una puerta real, una solución definitiva, fruto del diálogo, la voluntad y el compromiso genuino con Morelia”.

Yankel Benítez destacó que el avance en las gestiones urbanas fue impulsado por el liderazgo de las colonias, quienes han fomentado la colaboración con las autoridades.

El Secretario Benítez Silva refrendó el compromiso del Ayuntamiento por construir soluciones de fondo, paso a paso, siempre con la gente, con determinación, con amor a Morelia y consolidarla como la mejor ciudad para vivir.