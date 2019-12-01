Con atención a demandas ciudadanas se consolida Morelia como la mejor ciudad para vivir: Yankel Benítez

Con atención a demandas ciudadanas se consolida Morelia como la mejor ciudad para vivir: Yankel Benítez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 16:07:14
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre de 2025.- En atención a las necesidades de las y los morelianos, el Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, sostuvo una reunión de trabajo con vecinos de las colonias Presa de los Reyes, La Tercera Esperanza y 2 de Diciembre, donde se concretó un avance significativo en respuesta de peticiones urbanas pendientes por décadas.

En este diálogo, comentó, “abre una puerta real, una solución definitiva, fruto del diálogo, la voluntad y el compromiso genuino con Morelia”.

Yankel Benítez destacó que el avance en las gestiones urbanas fue impulsado por el liderazgo de las colonias, quienes han fomentado la colaboración con las autoridades.

El Secretario Benítez Silva refrendó el compromiso del Ayuntamiento por construir soluciones de fondo, paso a paso, siempre con la gente, con determinación, con amor a Morelia y consolidarla como la mejor ciudad para vivir.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sin reclamar cadáver del homicida de Carlos Manzo: FGE 
Tras noche de protestas en Apatzingán, Michoacán, aparecen una adolescente muerta y dos heridos en clínicas del centro: policías con tenis y tablas habrían intervenido
Cae joven sospechoso de embestir a madre e hija con un auto robado en Hermosillo, Sonora
Policía Estatal asegura cerca de 500 mil litros de hidrocarburo ilícito en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro
Más información de la categoria
Se reúne viuda de Carlos Manzo con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional
Bedolla se reunirá con Sheinbaum este miércoles; participará en Mesa de Seguridad
Sin reclamar cadáver del homicida de Carlos Manzo: FGE 
Nombran a Gerardo Andrés Herrera como Fiscal Especializado en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión en Michoacán
Comentarios