Con altares y tapetes tradicionales, Morelia vive el Día de Muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 15:20:14

Morelia, Michoacán; 29 de octubre de 2026.- La Calzada Fray Antonio de San Miguel y la Plaza Jardín Morelos se llenan de color, tradición y creatividad con el montaje de altares y tapetes con motivo del Día de Muertos, una celebración que cada año reúne a familias, estudiantes e instituciones para rendir homenaje a quienes ya partieron.

Esta actividad es impulsada por la administración del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Cultura (SeCultura), con el objetivo de que el gobierno y la ciudadanía caminen juntos en la preservación de las tradiciones y el aprovechamiento de los espacios públicos.

La secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, destacó que estas acciones reflejan el trabajo conjunto entre sociedad e instituciones para preservar el patrimonio cultural de la ciudad.

"El Día de Muertos es una de las expresiones más profundas de nuestra identidad. Ver a estudiantes, docentes, empresas e instituciones unirse para dar vida a estos espacios demuestra que nuestras tradiciones siguen vigentes y que la cultura es un punto de encuentro para las familias y la comunidad”.

Más de 30 instituciones participan este año, en su mayoría educativas, además de empresas, instancias públicas y organismos privados, que suman esfuerzos para mantener viva una de las celebraciones más representativas de la identidad mexicana.

En total se instalarán 58 altares y tapetes en estos dos puntos de la capital, que podrán ser recorridos por las familias morelianas, turistas y visitantes del 29 de octubre al 02 de noviembre.

Como parte del montaje, la Universidad Contemporánea de Las Américas (Unicla) elaboró el túnel que da la bienvenida al inicio de la Calzada Fray Antonio de San Miguel, mientras que la Preparatoria Federal por Cooperación "Melchor Ocampo" (Prefeco) realizará la ambientación integral del Jardín Morelos.

Con la exitosa instalación de este corredor, el Gobierno de Morelia reafirma su compromiso de preservar y difundir las tradiciones que distinguen a la capital, al tiempo que impulsa el uso de los espacios públicos como escenarios de convivencia y participación ciudadana.