Con Échale una Mano a Morelia, Barragán rehabilitó decenas de caminos en 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 11:45:46
Morelia, Michoacán, a 29 de diciembre de 2025.- Durante 2025, el diputado local Juan Carlos Barragán puso en marcha el programa Échale una Mano a Morelia, con el objetivo de rehabilitar calles y caminos en colonias, comunidades y tenencias de la capital michoacana, atendiendo una de las principales demandas de la ciudadanía mejorar el acceso a sus hogares.

El legislador destacó que se trata de un trabajo mano a mano con vecinas y vecinos, quienes participan con el material y el equipo del diputado con la maquinaria, con lo que se pudieron transformar decenas de calles. 

“En 2025, el objetivo era atender los rezagos que durante años fueron ignorados por las autoridades municipales”, señaló Barragán.

Vecinas y vecinos beneficiados reconocieron los resultados.

“Por fin alguien volteó a ver nuestra calle, que llevaba años abandonada”, expresó Lourdes Mejía vecina de una de las colonias atendidas.

Mientras, José Tovar, reconoció que estas acciones les permite que camiones de gas, agua y hasta las ambulancias puedan llegar hasta sus hogares. 

Barragán subrayó que las calles en mal estado afectan la seguridad, la economía y la calidad de vida de las familias, por lo que, 
Échale una Mano a Morelia, continuará durante 2025 ampliándose a más zonas de la ciudad.

