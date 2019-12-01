Con 40 mil mdp en obras demostramos que se puede invertir sin generar deuda: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 12:25:03

Morelia, Michoacán, 18 de febrero de 2026.- “Hemos invertido más de 40 mil millones de pesos en obras y proyectos que benefician a todas y todos”, señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, tras puntualizar que en Michoacán no se invertía en infraestructura de esta manera en los últimos 50 años.

Detalló que durante esta administración se demostró que es posible desarrollar obras de alto impacto sin generar deuda pública, por ello propuso la iniciativa que hoy ya es ley en la entidad, con lo cual los nuevos gobiernos estatales no podrán seguir contratando créditos a largo plazo para Michoacán.

"Con esta reforma demostramos que tenemos un principio básico: reconocemos nuestra historia pasada, pero queremos escribir una mejor historia para Michoacán", refirió el gobernador.

Señaló que mientras en el pasado la deuda generaba subdesarrollo, falta de infraestructura y crisis en instituciones como la Universidad Michoacana, hoy la realidad es distinta, porque actualmente, la inversión por cada michoacano y michoacana rebasa los 8 mil 400 pesos.

El mandatario destacó que este avance ha sido posible gracias a una gestión basada en la honestidad, el gobierno digital y un combate frontal a la corrupción, lo que ha permitido liberar recursos que antes se perdían en la opacidad.