Con 22 años de tradición, abre sus puertas el Altar de Día de Muertos del Poder Judicial de Michoacán

Morelia, Michoacán, 30 de octubre de 2026.- El Poder Judicial de Michoacán invita a la ciudadanía a visitar su Altar Tradicional de Día de Muertos, cuya inauguración se llevará a cabo este viernes 30 de octubre, a las 19:00 horas, en el Palacio de Justicia del Centro Histórico, ubicado en Portal Allende #267, colonia Centro, en Morelia.

El altar estará abierto al público del 31 de octubre al 2 de noviembre, en un horario de 10:00 a 20:00 horas, como una oportunidad para que las familias y visitantes conozcan y disfruten de una de las tradiciones más representativas de la cultura mexicana.

A través del Museo Histórico, el Poder Judicial de Michoacán mantiene viva esta tradición desde hace 22 años de manera ininterrumpida. Durante este tiempo, el altar ha recibido miles de visitantes provenientes de distintos países, estados y municipios, consolidándose como un espacio de encuentro con las costumbres y expresiones culturales que dan identidad a esta celebración.

Con esta actividad, la institución se suma a la preservación y difusión de las tradiciones mexicanas e invita a las familias a recorrer este espacio y ser parte de una celebración que honra la memoria de quienes ya no están.